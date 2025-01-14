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Беглов поздравил петербуржцев с Днем Устава Санкт-Петербурга

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем Устава Санкт-Петербурга

Во вторник, 14 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем Устава Санкт-Петербурга, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В своем обращении он подчеркнул, что принятие главного закона города в 1998 году стало важной вехой в современной истории Северной столицы.

"Устав стал основой формирования органов власти, территориального устройства, принятия важнейших законов во всех сферах экономики и городского хозяйства, проведения активной социальной политики, сохранения культурного наследия и наших традиций", – отметил губернатор.

Александр Беглов подчеркнул, что благодаря жителям Петербурга, которые являются источником власти в соответствии с Уставом, город уверенно движется вперед, укрепляя свои позиции как современный мегаполис.

Губернатор также выразил благодарность за труд и вклад каждого жителя в развитие города, пожелав благополучия и успехов на благо России и Петербурга.

Напомним, что из-за ремонта в Петропавловской крепости могут изменить Устав Петербурга. Соответствующий проект подготовил комитет по культуре города. Речь об изменениях в части, касающейся признания городской традицией полуденную стрельбу с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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