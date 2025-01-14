ФСИН России помогла 1,6 тысячи осужденным восстановить связи с родственниками

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила, что в 2024 году в рамках механизмов пробации было восстановлено социальное взаимодействие для 1,6 тысячи осужденных, об этом 14 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Эта мера, предусмотренная новым законом "О пробации в РФ", вступившим в силу в 2024 году, направлена на помощь осужденным перед выходом на свободу в восстановлении связей с родственниками.

Во ФСИН рассказали, что работа по восстановлению связей осуществлялась через переписку с родственниками осужденных, а также с органами местного самоуправления и миграционными службами.

Напомним, что в России начал работать электронный ресурс, направленный на содействие ресоциализации бывших осужденных. Реестр содержит информацию о лицах, обратившихся за помощью в рамках мер пробации.

Фото: ЗАКС.Ру