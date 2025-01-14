С 14 января приостановлены разрешения более чем 900 перевозчиков такси в Петербурге

С 14 января более чем у 900 перевозчиков в Петербурге приостановлены разрешения на осуществление пассажирских перевозок легковым такси, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Это связано с несоответствием требованиям закона о такси, вступившим в силу с 1 сентября 2024 года, согласно которому в реестр перевозчиков должны быть внесены сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности.

Перевозчики, которые не успели предоставить уведомление о внесении данных в реестр до 31 октября 2024 года, столкнулись с приостановлением действия своих разрешений. В ведомстве напомнили, что осуществление перевозок без разрешения влечет ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.

На сайте комитета по транспорту в разделе "Перевозки пассажиров и багажа легковым такси" можно найти список всех перевозчиков, чьи разрешения приостановили.

Напомним, что при этом в октябре 2024 года сообщалось, что количество легальных такси в Петербурге с января прошлого года увеличилось на треть. Тогда 450 перевозчиков получили разрешение на работу.

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