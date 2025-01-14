Полиция задержала дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса во Фрунзенском районе

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала 17-летнего уроженца Мурманска, который угрожал пассажирам автобуса пневматическим пистолетом, об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ). Молодой человек был задержан и доставлен в отделение полиции. Сам уроженец Мурманска проживает в Ленинградской области.

В ходе допроса он признался в конфликте с двумя пассажирами, с которыми поругался после того, как они, по его мнению, неуважительно отреагировали на его замечания. В ходе обыска у него был изъят пневматический пистолет. Также установлено, что молодой человек может быть причастен к другим противоправным действиям, в том числе к трэш-блогингу.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, в полицию поступило сообщение от водителя автобуса № 96 о конфликте в салоне транспортного средства. Один из пассажиров, угрожая пистолетом, вызвал панику среди пассажиров и покинул автобус на одной из остановок.

Фото: ЗАКС.Ру