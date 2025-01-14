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Новости 13:47

Суд отправил в СИЗО мужчину, избивавшего свою мать-блокадницу на Космонавтов

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО мужчину, избивавшего свою мать-блокадницу на Космонавтов

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для Владимира Блинова по делу об истязании (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ), об этом 14 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, с 1 октября 2024 года по 3 января 2025 года Блинов в квартире и на лестничной площадке дома на проспекте Космонавтов систематически наносил побои своей матери, которая пережила блокаду Ленинграда. 

В воскресенье, 12 января, полиция задержала мужчину, а на следующий день ему уже было предъявлено обвинение. Свою вину Блинов не признает. По итогу суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав для Владимира Блинова меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 8 марта 2025 года.

Напомним, что на ситуацию с побоями пенсионерки-блокадницы дважды обращал внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После этого было возбуждено уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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