Следователи возбудили дело об истязании блокадницы сыном в Петербурге

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в истязании (ч.2 ст.117 УК РФ) своей 86-летней матери, об этом 13 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, с октября 2024 года по январь 2025 года мужчина в квартире на проспекте Космонавтов систематически наносил побои своей матери. Женщина, пережившая блокаду Ленинграда, находилась в беспомощном состоянии из-за возраста и не могла противостоять насилию.

В воскресенье, 12 января, подозреваемого задержали. Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, следователи инициировали передачу другого уголовного дела по статье об угрозе убийством (ст.119 УК РФ) в отношении мужчины из полиции.

Напомним, что на ситуацию с пенсионеркой-блокадницей дважды обращал внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о расследовании дела.

Фото: ЗАКС.Ру