Бастрыкина опять обеспокоила судьба блокадницы, которую избивает собственный сын

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание предоставить повторный доклад о расследовании дела блокадницы, которую избивает собственный сын в Петербурге, об этом 11 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали следователи, в социальных сетях снова обсуждают мужчину, который ранее был замечен за тем, что якобы избивал свою мать, пережившую блокаду Ленинграда. Сестра мужчины рассказала, что ее брат продолжает проявлять агрессию к женщине.

Ранее ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждало уголовное дело по статье об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ), а самого мужчину вскоре задержали правоохранители, которые возбудили в отношении него дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).

Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить повторный доклад о промежуточных результатах следствия.

Напомним, что о том, что женщину избивает сын, в полицию сообщили соседи, так как сама женщина не хотела жаловаться. Полиция также рассматривала вариант возбуждения дела по статье о причинении тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ).

Фото: пресс-служба СК РФ