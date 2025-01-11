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Новости 11:50

Бастрыкина опять обеспокоила судьба блокадницы, которую избивает собственный сын

фото ЗакС политика Бастрыкина опять обеспокоила судьба блокадницы, которую избивает собственный сын

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание предоставить повторный доклад о расследовании дела блокадницы, которую избивает собственный сын в Петербурге, об этом 11 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали следователи, в социальных сетях снова обсуждают мужчину, который ранее был замечен за тем, что якобы избивал свою мать, пережившую блокаду Ленинграда. Сестра мужчины рассказала, что ее брат продолжает проявлять агрессию к женщине.

Ранее ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждало уголовное дело по статье об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ), а самого мужчину вскоре задержали правоохранители, которые возбудили в отношении него дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).

Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить повторный доклад о промежуточных результатах следствия.

Напомним, что о том, что женщину избивает сын, в полицию сообщили соседи, так как сама женщина не хотела жаловаться. Полиция также рассматривала вариант возбуждения дела по статье о причинении тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ).

Фото: пресс-служба СК РФ


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