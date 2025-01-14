Госдума ждет предложений правительства по регулированию трудовой миграции

Государственная дума ожидает от правительства России инициатив по регулированию трудовой миграции и въезда семей трудовых мигрантов в страну, об этом 14 января пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина на пленарном заседании.

Как отметил парламентарий, в 2024 году депутаты Госдумы приняли 14 законов, которые были направлены на борьбу с нелегальной миграцией, Сейчас, добавил Володин, предложений по урегулированию этого вопроса ждут от российского правительства.

Он также подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией должна оставаться приоритетом в повестке депутатов. Володин выразил надежду, что как только в правительстве появятся инициативы, депутаты смогут оперативно на них отреагировать.

Напомним, что Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о наделении бойцов, находящихся в Курской области, статусом ветеранов боевых действий.

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