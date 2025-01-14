Госдума рассмотрит проект о статусе ветеранов СВО для военных в Курской области

Государственная дума России рассмотрит законопроект о наделении бойцов, отражающих нападение ВСУ на Курскую область, статусом ветеранов боевых действий, об этом 14 января пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, законопроект будет внесен правительством в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ранее президент упоминал выплаты военным в Курской области во время пресс-конференции в декабре 2024 года.

Володин подчеркнул, что после поступления законопроекта в Госдуму он будет незамедлительно рассмотрен, и депутатам предстоит поддержать его, чтобы решить этот вопрос.

Напомним, что в конце декабря губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудили меры поддержки, которые может предоставить Северная столица.

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