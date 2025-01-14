Депутат Горячева запросила информацию о московских подростках, избивших ребенка

Депутат Государственной Думы Ксения Горячева ("Новые люди") направила запрос уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской с просьбой разобраться в инциденте, связанном с жестоким обращением двух подростков с маленьким мальчиком, об этом 14 января она написала в своем Telegram-канале и прикрепила соответствующий документ.

Недавно в интернете появилось видео: две школьницы сняли момент, где одна ставит маленького ребенка на кровать, а другая наносит ему сильный удар ногой по спине.

По имеющимся данным, одна из предполагаемых участниц происшествия является ученицей московской школы. В своем обращении депутат попросила не только сообщить о примененных мерах профилактики, но и организовать работу с детьми и их родителями, чтобы понять причины агрессии и предотвратить подобные случаи в будущем.

Также член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР), пишут "РИА Новости", что готовится законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей.

Напомним, что петербургский суд отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который систематически избивал свою мать, пережившую блокаду Ленинграда. Свою вину петербуржец в суде не признал.

Фото: ЗАКС.Ру