В Петербурге открылись I Всероссийские соревнования по боксу с участием Валуева и Бельского

В зале Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Петербурга провели открытие I Всероссийских соревнований по боксу среди юношей и юниоров, об этом 14 января сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания города Михаил Барышников ("Единая Россия").

Призы для спортсменов подготовил боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев ("Единая Россия"). В этом году участие в соревнованиях принимают 155 спортсменов из 22 регионов России.

Сам боксер в своем Telegram-канале опубликовал видеосообщение, где рассказал, что председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский наградил его за заслуги перед городом. Также он сообщил, что финальные поединки проведут 18 января.

Напомним, что бывшая жена петербургского боксера Дмитрия Бивола Екатерина оказалась в центре разбирательства после публичных оскорблений в адрес бывшего супруга, известного не только за счет спорта, но своими связями с городскими властями. Судебное разбирательство инициировала прокуратура Центрального района города. Ранее победы Бивола отмечали спикер ЗакСа Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский, а в 2023 году губернатор Александр Беглов вручил ему нагрудный знак "Заслуженный мастер спорта России".

Фото: Telegram-канал Михаила Барышникова