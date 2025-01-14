Госдума одобрила в первом чтении продление программы маткапитала

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о продлении действия программы материнского капитала, сообщили 14 января в пресс-службе нижней палаты парламента. Предполагается, что ее пролонгируют до 31 декабря 2030 года.

"Законопроект о продлении программы материнского капитала направлен на реализацию послания президента Федеральному собранию, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке уже на первом пленарном заседании сессии", — заявил на первом заседании весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ГД также отметил, что с 1 февраля 2025 года в России произойдет индексация размера материнского капитала. Его размер на первого и второго детей, рожденных до 2020 года, составит 676,4 тысячи рублей. Величина выплат на второго и последующих детей, появившихся на свет в 2020 году и позже, составит 893,8 тысячи, сообщил Володин.

Законопроект о продлении программы маткапитала был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в минувшем декабре. Согласно пояснительной записке, принятие инициативы потребует привлечения дополнительно 2,8 трлн рублей в 2027-2030 годах. Согласно приведенным расчетам, всего в этот период право на выплаты приобретут 4,9 млн российских семей.

Помимо федерального, в Петербурге существует региональная программа предоставления материнского капитала. В конце 2024 года спикер Заксобрания Александр Бельский сообщил о проекте, касающемся возможности использования средств на остекление балконов и замену окон.

Фото: ЗАКС.Ру