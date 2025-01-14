В работе Рунета произошел масштабный сбой

В работе российского интернета произошел 20-минутный масштабный сбой у пользователей как домашнего, так и мобильного интернета, об этом 14 января свидетельствуют данные сервиса Downdetector и пишут "РИА Новости".

Сбои фиксировались в доменных зонах .рф и .ru. Они коснулись работы банков, сервисов "Яндекс", "Ростелекома, "Дом.ру", "Вконтакте", а также маркетплейсов, мессенджеров и даже социальной сети TikTok.

В Координационном центре доменов .ru/.рф заявили, что инфраструктура доменов верхнего уровня и российские DNS работают без сбоев. Также о работе без сбоев заявили сотовые операторы "Билайн" и Т2 в беседе с "РИА Новостями".

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН), сейчас работа сети восстановлена, однако о причинах сбоев никакой информации дано не было.

Напомним, что в пятницу, 10 января, петербургский суд рассмотрел иск петербуржца к РКН из-за замедления работы видеохостинга YouTube, однако в удовлетворении иска мужчине отказали, так как замедление не делает сервис недоступным, по данным суда.

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