В ожидании похолодания улицы "активно" обработают противогололедными материалами

В связи с прогнозируемым в среду, 15 января, похолоданием дорожные предприятия получили предписания тщательнее обрабатывать улицы противогололедными материалами, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко. По его словам, это должно помочь в борьбе с образованием гололедицы.

"Уже с вечера предприятиям поставил задачу провести активную обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами", — написал чиновник.

По словам председателя комблага, положительная температура воздуха, установившаяся после прохождения снегопадов, "потребовала от дорожных предприятий мобилизации всех ресурсов" для противодействия возможным подтоплениям. Подведомственные комблагу организации сформировали аварийные бригады для очистки стоков в ливневую канализацию.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин, за прошлую неделю дорожные предприятия вывезли с улиц 186 тысяч кубических метров снега, причем 130 тысяч кубометров — за выходные. Всего же с начала зимы "снежные" пункты Водоканала приняли 790 тысяч кубометров снега.

Ранее в ГАТИ сообщили о выявлении грубых нарушений в уборке снега на 17 объектах. Суммарно выполнителям работ и собственникам грозят штрафы на сумму до 16 млн рублей, следовало из распространенного извещения.

Фото: Сергей Петриченко / Telegram