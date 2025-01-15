Беглов поздравил сотрудников СКР с 14-й годовщиной ведомства

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с 14-й годовщиной со дня образования ведомства, передает 15 января пресс-служба Смольного.

В своем обращении Беглов подчеркнул, что создание самостоятельного федерального органа стало значимым этапом в развитии правоохранительной системы страны. Он отметил, что сотрудники Следственного комитета продолжают традиции служения Родине, обеспечивая защиту национальных интересов и безопасность граждан.

Губернатор отметил важную роль ведомства в борьбе с преступностью, особенно в противодействии терроризму, экстремизму, коррупции и экономическим преступлениям. Особое внимание он уделил работе сотрудников в рамках специальной военной операции и расследованиям преступлений против мирных жителей на территориях, вошедших в состав России.

Беглов выразил благодарность Главному следственному управлению Следственного комитета по Петербургу за вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в городе. В завершение он пожелал сотрудникам успехов в служении России и городу.

Ранее ЗАКС.Ру передавал слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что сотрудникам СК во взаимодействии с другими правоохранительными органами удалось добиться повышения раскрываемости коррупционных преступлений. За 11 месяцев 2024 года в суд направлено 10 660 дел, что на 15% больше, чем годом ранее.

фото: ЗАКС.Ру