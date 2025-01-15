В 2024 году в России к уголовной ответственности привлекли 319 муниципальных депутатов

Более 300 депутатов и глав органов местного самоуправления в России были привлечены к уголовной ответственности за первые 9 месяцев 2024 года, такие данные сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его словам, всего за указанный период к ответственности привлекали 729 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них 319 муниципалов, восемь депутатов региональных законодательных органов, четыре кандидата в муниципальные депутаты, 156 членов избирательных комиссий. Также среди лиц с особым правовым статусом к ответственности были привлечены 151 адвокат, 55 руководителей следственных подразделений и следователей, 14 прокуроров и их помощников и 22 судьи.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что сотрудникам СК во взаимодействии с другими правоохранительными органами удалось добиться повышения раскрываемости коррупционных преступлений. "За 11 месяцев 2024 года в суд направлено 10 660 дел, что на 15% больше, чем годом ранее", - сообщил глава Следственного комитета.

В качестве одного из примеров коррупционных дел, уже переданных в суд, он во время интервью вспомнил дело бывшего главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова.

Напомним, экс-начальник петербургского Главка Сергей Умнов был задержан и арестован в июле 2022 года. Сначала ему вменили превышение должностных полномочий (ст. 285 УК), в ходе расследования статью переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Рассмотрение дела по существу началось летом 2024 года в Хамовническом районном суде Москвы. Умнов вину не признает.

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