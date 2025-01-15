ЗакС уточнил цель работы Молодежного парламента

Петербургские депутаты на заседании 15 января решили уточнить действующее положение о Молодежном парламенте при Заксобрании. В частности, депутаты Денис Четырбок и Андрей Малков хотят уточнить цель работы молодежного парламента, а также организовать в нем комиссию по законодательству, комиссию по информационной политике и комиссию по проектной деятельности. Документ принят за основу.

Комиссия по законодательству будет заниматься назначением даты заседания, готовить повестку заседаний и рассматривать поступающие обращения. Также ей предстоит сформировать "Кодекс этики". Комиссия по информационной политике и комиссия по проектной деятельности будут готовить проекты решений по профильным вопросам и также рассматривать поступившие обращения.

Напомним, в конце 2024 года в ЗакСе сформировали второй созыв Молодежного парламента. Это совещательный орган, состоящий из 50 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Часть молодежи избиралась по квотам от партий, представленных в Заксобрании. Другая часть - в ходе многодневного отбора и голосования.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру