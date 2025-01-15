Экс-депутат ЗакСа Погорелов рассказал о последствиях ограбления в его доме

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Погорелов рассказал о последствиях проникновения в его дом в Ленобласти и похищении денег, передает 15 января 47news.

По словам бывшего депутата, вернувшись домой, он обнаружил погром: перевернутые стулья и столы, а также разбросанные вещи, не представлявшие ценности для кражи. Погорелов сообщил, что в полиции рассказали о похожих случаях: перед Новым годом был ограблен другой дом в этой же деревне, а ранее — в соседнем поселке. По его мнению, все преступления похожи.

На вопрос об усилении безопасности бывший депутат отметил, что не был осведомлен о предыдущих кражах. Он добавил, что не считал нужным устанавливать системы охраны или нанимать охранников, поскольку не владеет крупными ценностями.

Погорелов признался, что произошедшее стало для него тяжелым ударом, сравнив это с тем, как будто "грязными ногами прямо по душе прошлись".

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что злоумышленники пробрались в коттедж бывшего парламентария через окно первого этажа в период с 6 по 10 января. Общий ущерб может достигать 10,2 млн рублей. По статье о краже (ст.158 ч.4 п.б УК РФ) возбудили уголовное дело.

фото: ЗАКС.Ру