Милонов предложил признать нежелательной идеологию бодипозитива

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной в России. Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает 15 января RT.

Милонов отметил, что движение бодипозитива в последнее время активно распространяется как в мире, так и в России. По его мнению, сторонники движения пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и физических нагрузок, а также пренебрежение общепринятыми нормами внешнего вида и гигиены.

Депутат обратил внимание на множество страниц и сообществ в социальных сетях и российском сегменте интернета, популяризирующих идеи бодипозитива. Он заявил, что этой идеологии чаще всего подвержены молодые люди, которые воспринимают ее как руководство к действию.

По мнению Милонова, приверженцы движения могут доводить себя до ожирения, игнорировать нормы гигиены, что приводит к развитию хронических заболеваний и может стать причиной преждевременной смерти. Учитывая государственный курс на защиту здоровья граждан и поддержку здорового образа жизни, Милонов считает бодипозитив угрозой для нации. В своем обращении он призвал Минздрав выступить с инициативой о признании этой идеологии нежелательной в стране.

Напомним, в августе Милонов рассказал о желании запретить делать татуировки несовершеннолетним. По его мнению, подобные украшения себя несовместимы с детством и юношеством.

фото: ЗАКС.Ру