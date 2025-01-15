Бизнесмену Израйлиту пересмотрели приговор

Петербургский городской суд пересмотрел приговор экс-главе совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита. Защита требовала отмены приговора Смольнинского суда, признавшего бизнесмена виновным в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Адвокаты Израйлита заявили, что уголовное преследование их подзащитного было незаконным. Жалоба на приговор была подана в суд в августе 2023 года.

Теперь фигурант дела освобожден от наказания по одному из дел в связи с истечением сроков давности, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. В остальной части приговор остался без изменений.

Напомним, Израйлит был задержан в 2016 году по делу о хищении средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Против него было возбуждено уголовное дело, в котором речь шла о хищении 317 млн рублей.

В июле 2023 года Смольнинский районный суд признал его виновным в совершении двух валютных операций, связанных с выводом средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. "а" ч. 2; п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). За первое преступление Израйлиту было назначено 3 года лишения свободы, за второе — 6 лет в колонии общего режима. Однако, с учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, бизнесмен был освобожден от наказания и сразу заявил журналистам о намерении обжаловать приговор.

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга