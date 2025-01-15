Освобожденный из колонии депутат ЗакСа Ленобласти Сидоренко не вернется в политику

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Сидоренко, освобожденный из колонии, заявил, что не планирует возвращаться ни в политику, ни на муниципальную службу, передает 15 января 47news.

Экс-глава поселка Агалатово и депутат областного ЗакСа, приговоренный в декабре 2024 года к 2,7 годам колонии за мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), не будет оспаривать лишение мандата. Он подчеркнул, что дальнейшую карьеру намерен строить в сфере народного хозяйства, продолжив работать в торговле нефтепродуктами. Сидоренко добавил, что теперь чувствует себя намного лучше, чем в заключении.

Как ранее сообщалось, Сидоренко вместе с главным инженером МП "Агалатово-Сервис" в 2018 году незаконно получили 2 млн рублей от подрядчика, организовав фиктивную реконструкцию системы теплоснабжения.

Сидоренко руководил МО с 2009 года. Он был депутатом второго, третьего и четвертого созывов. Также он состоял в совете депутатов МО "Всеволожский муниципальный район". В сентябре 2021 года он избрался в областной парламент. Состоял во фракции "Единая Россия".

скриншот из видео прокуратуры ЛО