Бастрыкин заинтересовался падением наледи на подростка в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи, в результате которого пострадали женщина и 16-летний подросток. Сообщается, что юноша получил удар по голове и на некоторое время потерял сознание, сообщает 15 января пресс-служба СК России. Прохожие вызвали для юноши скорую.

По факту происшествия Главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования.

Напомним, сегодня Следственный комитет РФ отмечает 14-ю годовщину со дня образования ведомства. Губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал сотрудникам успехов в служении России и городу.

фото пресс-службы СК РФ