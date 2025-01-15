Екатерина Курочкина стала начальником аппарата губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Екатерину Курочкину начальником аппарата губернатора. Соответствующее решение вступит в силу 16 января 2025 года, сообщила пресс-служба Смольного.

До нового назначения Екатерина Курочкина занимала должность советника губернатора. На сайте Смольного ее имя упоминается в резерве управленческих кадров.

Ранее должность начальника аппарата занимал Илья Ткачев, который возглавлял его с ноября 2021 года. В декабре прошлого года он был назначен начальником Контрольного управления и заместителем руководителя администрации губернатора.

фото с сайта Смольного