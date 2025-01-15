На Васильевском острове выявили нарушения в уборке снега и наледи с крыш домов

Руководство Государственной жилищной инспекции Петербурга провело рабочий объезд в Василеостровском районе. Особое внимание уделили состоянию кровель многоквартирных домов, очистке их от наледи и снега, а также устранению обледенения водосточных труб и наледи на тротуарах возле жилых зданий, сообщает пресс-служба Смольного 15 января.

В ходе проверки были выявлены нарушения, которые представляют угрозу безопасности жителей. Главный государственный жилищный инспектор города Ольга Акацевич потребовала от управляющих организаций незамедлительно устранить недочёты. Она подчеркнула, что все управляющие компании, включая ТСЖ, ЖСК и ЖК, обязаны оперативно реагировать на изменения погодных условий и своевременно очищать крыши и придомовые территории от снега и льда.

В комитете по благоустройству рассказали, что для обеспечения безопасности в Петербурге было распределено около тысячи тонн пескосоляной смеси и 680 тонн соли. За день с городских улиц, проспектов и площадей вывезли более 42 тысяч кубометров снега. Также было очищено около 4 тысяч водоотводных патрубков. По городу работают около 30 аварийных бригад, которые следят за обстановкой, оперативно реагируют на обращения жителей и предотвращают скопление воды. Сегодня на уборке задействованы 1 045 единиц спецтехники и 1 126 сотрудников ручного труда.

Акацевич напомнила, что в условиях перепадов температур необходимо особенно тщательно следить за безопасностью горожан. Государственная жилищная инспекция продолжит регулярные проверки до полного устранения всех нарушений.

ЗАКС.Ру 11 января писал, что тогда за сутки было использовано 412 тонн соли и 2300 кубометров пескосоляной смеси.

фото: ЗАКС.Ру