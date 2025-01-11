В Ленобласти коммунальщики тоже перешли на усиленный режим

В Ленинградской области продолжается круглосуточная уборка снега в усиленном режиме, об этом 11 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

За выходные прогнозируется выпадение около половины месячной нормы осадков. На магистралях области работают около 500 единиц техники и почти 700 человек. На данный момент уже очищено более 9 тысяч километров проезжей части, активно обрабатываются обочины и тротуары. Для борьбы с гололедом за сутки использовано 412 тонн соли и 2300 кубометров пескосоляной смеси.

К уборке подключились дворники муниципальных предприятий и управляющих компаний. Они отвечают за поддержание порядка на подходах к социальным объектам, общественных территориях, тротуарах, дворах и выходах из подъездов.

Власти призывают жителей по возможности ограничить использование личного транспорта в связи со сложной погодной обстановкой. Жалобы и обращения по вопросам уборки снега можно оставить в группе "Снежный штаб". Также доступна круглосуточная линия Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47, а по дорогам ответит чат-бот.

Напомним, что в Петербурге также коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. Петербуржцев попросили быть оккуратными на тротуарах и дорогах.

Фото: ЗАКС.Ру