Путин поручил губернаторам лично встретиться с ветеранами и помочь им

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поручил губернаторам, мэрам и представителям муниципальной власти в ближайшее время лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны и оказать им помощь в решении волнующих вопросов, передает 15 января пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что ветераны являются примером безусловного патриотизма и должны получить особое внимание в преддверии 80-летия Победы.

"Они главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам – самое пристальное, сердечное внимание", - добавил Путин.

В ходе заседания оргкомитета президент также рассказал, что по 80 тысяч рублей единовременно получат фронтовики, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения, выплачено будет по 55 тысяч рублей.

фото с сайта Смольного