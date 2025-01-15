В Ленобласти студенческие семьи при рождении ребенка получат по 300 тысяч рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 января подписал постановление о единовременной выплате молодым семьям при рождении ребенка. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Дрозденко назвал новую меру поддержки "студенческим семейным капиталом". Для получения выплаты оба родителя должны быть не старше 25 лет и учиться в вузах на очной или очно-заочной форме обучения, а их ребенок должен родиться в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года в Ленобласти. Хотя бы один из родителей должен быть зарегистрирован в 47-м регионе.

Напомним, власти Петербурга планируют увеличить ежемесячные выплаты студенческим семьям с детьми. Соответствующий проект поправок в Социальный кодекс города был опубликован в конце октября 2024 года. Согласно документу, выплаты могут повысить с 3 457 рублей до размера прожиточного минимума для детей. В 2025 году эта величина составляет 18 749 рублей.

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