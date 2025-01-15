Экс-главе петербургского ГУ МВД Умнову продлили арест

Хамовнический районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО бывшему начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову до 5 мая, сообщает "Деловой Петербург".

На такой же срок останутся под стражей и другие фигуранты дела о взятке, в частности, бывший заместитель Умнова Иван Абакумов и экс-начальник регионального ГИБДД Алексей Семенов.

Умнов просил о более мягкой мере пресечения и подчеркивал, что вину не признает. По мнению бывшего силовика, объективных доказательств по его делу не может быть. "И на каком основании держат меня, не хочу сказать, в темнице два с половиной года?" - цитирует реплику Умнова на заседании "Фонтанка.ру".

Бывший начальник петербургского Главка также посоветовал судье почитать о нем в СМИ. По его мнению, "там никто ничего плохого об Умнове не сказал. Ни одного слова".

Напомним, Сергей Умнов, как и другие фигуранты дела, был задержан в июле 2022 года. Сначала ему вменили превышение должностных полномочий (ст. 285 УК), но в ходе расследования обвинение переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Рассмотрение дела по существу началось летом 2024 года в Москве. О деле Умнова как о примере переданных в суд дел о коррупции в опубликованном 15 января интервью "Российской газете" упоминал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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