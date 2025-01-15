Росприроднадзор объяснил, почему нельзя утилизировать елки в водоемах

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора настоятельно рекомендует экологически утилизировать новогодние ели, а не выбрасывать их в водоемы, сообщили 15 января в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзор поступило обращение с просьбой разрешить затопление около 100 елок в озере Всеволожского района Ленобласти, ссылаясь на опыт зарубежных стран. Однако в ведомстве напомнили, что по законодательству России живые елки являются твердыми коммунальными отходами, относящимися к пятому классу опасности.

Ведомство подчеркнуло, что такие отходы нельзя размещать в водоемах, поскольку разложение древесины может привести к повышению органических веществ в воде, что повышает риск эвтрофирования и роста цианобактерий, что в свою очередь может вызвать цветение воды и заморы рыбы. Вместо этого Росприроднадзор рекомендует сдавать елки в специализированные контейнеры для крупногабаритных отходов или на переработку

Напомним, 6 января в Петербурге стартовала акция по сбору новогодних елок на переработку под названием "Елки, палки и щепа". Она продлится до 9 февраля. Деревья должны быть очищены от блесток и мишуры, на них не должно быть игрушек и искусственного снега, а также транспортной упаковки.

фото с сайта Смольного