Полицейского из Красносельского района задержали по делу о взятке

Начальника одного из отделов полиции Красносельского района Петербурга задержали по делу о получении взятки в размере 195 тысяч рублей. По предварительным данным, за эти деньги сотрудник МВД якобы должен был обеспечить покровительство и непривлечение к ответственности коммерсанта за нарушение в сфере торговли, сообщили в пресс-службе петербургского Главка 16 января.

"При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении МВД.

Имя сотрудника в полиции не называется. Сейчас силовики проводят оперативно-следственные мероприятия по установке других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Обновление 11:32: В ГСУ СК по Петербургу рассказали подробности задержания полицейского. Ведомство сообщило, что подозреваемого зовут Сергей Волков. По версии следствия, он предложил предпринимателю, занимающемуся продажей табачной продукции, систематически выплачивать ему деньги за непроведение проверок. Предприниматель обратился в правоохранительные органы и уже под их наблюдением 14 января передавал Волкову 195 тысяч рублей. Подозреваемый пытался скрыться, но позже был задержан.

фото: ГСУ СК по Петербургу

Напомним, в августе прошлого года в Петербурге задержали полицейского из Адмиралтейского района, который, по данным следователей, получил около 3 млн рублей от предпринимателей за беспрепятственную продажу напитков в киосках, оборудованных на транспортных средствах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру