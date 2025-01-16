РКН: За 2024 год в Сеть утекло более 710 миллионов записей о россиянах

Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек баз данных в 2024 году. Всего в открытый доступ попало более 710 миллионов записей о россиянах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 16 января. По сравнению с 2023 годом количество записей о гражданах выросло более чем в два раза.

"В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей", - цитирует ТАСС сообщение РКН.

По данным агентства, за 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек баз данных, в которых содержалось более 300 млн записей о россиянах. В 2022 году число утечек составило 140 - тогда в Сеть утекло порядка 600 млн записей.

В конце ноября 2024 года президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности за утечку персональных данных. За повторные нарушения юридическим лицам грозят оборотные штрафы в размере от 1% до 3% от годовой выручки компании.

Константин Леньков / Фото: Pixabay