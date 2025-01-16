Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении детей учителем в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с избиением первоклассников в одной из школ Петербурга, передает 16 января пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что учитель школы в Петербурге нанес телесные повреждения ученикам младших классов. По словам очевидцев, инцидент произошел на глазах родителей одной из учениц.

По информации ТАСС, пострадали две девочки. У одной был зафиксирован ушиб мягких тканей левой теменной области, у другой - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей на лбу.

Следственные органы СК РФ по Петербургу уже начали процессуальную проверку по этому факту. Бастрыкин поручил временно и. о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и первых установленных деталях происшествия.

Вчера, 16 января, Бастрыкина заинтересовало падение наледи в Петербурге, из-за которого подросток потерял сознание. ЗАКС.Ру писал о том, что скорую юноше вызвали прохожие.

фото пресс-службы СК РФ