В Петербурге на улице Рубинштейна балкон обвалился на тротуар

В Петербурге на улице Рубинштейна произошел обвал части балкона, которая теперь лежит на тротуаре, сообщает 16 января "Фонтанка".

Управляющая компания пояснила, что в доме два балкона находятся в аварийном состоянии. Еще месяц назад они обратились в администрацию Центрального района с просьбой о ремонте, но не получили ответа.

В товариществе собственников жилья отметили, что, поскольку дом является памятником архитектуры, они не могут самостоятельно провести работы. Один из балконов закрыт металлической сеткой, а с другого обрушился нижний лист, который оказался на тротуаре. Пострадавших нет.

Пока неизвестно, как будут поступать с обрушившимися частями балкона, так как улица оживленная, а ограждения затрудняют движение людей и транспорта. Альпинисты смогут обезопасить территорию лишь на следующий день.

Напомним, позавчера в Петербурге суд оставил запрет на строительство плавучих домов в Галерной гавани. Представитель КГИОП отстаивал позицию, что компания несет ответственность за сохранение облика места, и суд встал на его сторону.

фото: ЗАКС.Ру