Суд оставил в силе запрет на строительство плавучих домов в Галерной гавани

Попытка ООО "Марина" оспорить запрет на строительство в Галерной гавани окончилась неудачей, сообщил 14 января "Коммерсантъ — Санкт-Петербург". Как рассказало издание, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд города оставил в силе решение Арбитражного суда об обеспечительных мерах.

Согласно решению суда, компании запрещено заниматься "строительными и иными работами" без разрешения комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Как передает издание, представитель "Марины" доказывал на заседании, что обнаруженные в гавани стройматериалы принадлежат владельцам судов. В свою очередь, представитель КГИОП отстаивал позицию, что компания несет ответственность за сохранение облика места. В итоге суд встал на сторону комитета.

В июле 2024 года ситуация со строительством плавучих домов привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил провести процессуальную проверку в связи с жалобами. Позже вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что никаких домов на воде в гавани не будет. В декабре Василеостровский районный суд оштрафовал ООО "Марина" на 100 тысяч рублей по статье о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Фото: ЗАКС.Ру