Беглов рассказал об утилизации миллионного кубометра снега в Петербурге

В Петербурге снегоплавильные и снегоприемные пункты утилизировали миллионный кубометр снега с начала зимнего сезона 2024–2025 годов. За последние сутки было переработано около 50 тысяч кубометров, сообщила 16 января пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что возвращение уборки улиц под контроль города позволило улучшить алгоритмы очистки, вывоза и утилизации снега, а также равномерно распределить нагрузку на снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Лидерами по объему переработанного снега стали пункты на Кушелевской дороге (92 тысяч кубометров), Мебельной улице (86 тысяч кубометров), Октябрьской набережной (свыше 86 тысяч кубометров) и Взлетной улице (92 тысячи кубометров).

Объемы снега фиксируются с помощью автоматизированной системы: при въезде грузовиков под сканирующую рамку лазерное устройство бесконтактно измеряет снежные массы и заносит данные в систему.

В городе круглосуточно работают 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов, способных перерабатывать до 101,5 тысячи кубометров снега в сутки. Основная нагрузка приходится на ночное время.

Напомним, сегодня депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь предложил лишать управляющие компании лицензий за неубранные снег и наледь. По его словам, из-за безответственности организаций каждую зиму серьезные и смертельные травмы получают сотни петербуржцев.

фото: ЗАКС.Ру