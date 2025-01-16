МЧС опубликовал список безопасных мест для крещенских купаний

В Петербурге для крещенских купаний оборудовано 16 официальных мест. Безопасность на этих площадках будут обеспечивать спасатели, медики и добровольцы, сообщает пресс-служба МЧС 16 января.

В центре города окунуться в прорубь можно будет на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, и на Заячьем острове у Петропавловской крепости. Целых три купели оборудуют в Петродворцовом районе (Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь, храм святого цесаревича Алексия, храм святых апостолов Петра и Павла). По два места для крещенских купаний сделают в Выборгском (храм Спаса Нерукотворного Образа, храм Святого Александра Невского), Колпинском (Свято-Троицкий собор, церковь Святого Александра Невского), Курортном (храм святых апостолов Петра и Павла, купель у часовни Преподобного Серафима Саровского) и Пушкинском (собор святой великомученицы Екатерины, ул. Центральная, участок 34) районах. По одному подготовят в Красносельском (часовня-купель в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"), Фрунзенском (парк Героев-пожарных) и Кронштадтском (Финский залив).

МЧС Петербурга напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и воздержаться от купаний в необорудованных местах.

В Ленинградской области к Крещению подготовят 32 купели: 19 на водоемах и 13 искусственных иорданей, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам регионального управления МЧС Алексей Зыбцев, передает "Интерфакс". Он добавил, что крещенских морозов ждать не стоит, и на 12 объектах заход будет осуществляться без взаимодействия с ледовым покрытием.

Напомним, сегодня депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предложил штрафовать управляющие компании за некачественную уборку снега в городе.

скриншот МЧС по Петербургу