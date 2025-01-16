Беглов обсудил с Валуевым развитие бокса в Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 января провел встречу с депутатом Государственной думы Николаем Валуевым. Темой для разговора стало развитие бокса и других видов спорта в Северной столице. В частности, речь зашла об открытии одного из филиалов школы бокса Николая Валуева в Красносельском районе.

"Бокс пользуется большой популярностью в Северной столице. Петербуржцы регулярно занимают призовые места на российских и международных боксерских состязаниях, чемпионатах мира и Европы. Сегодня порядка 33 тысяч жителей регулярно занимаются этим видом спорта", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Валуев прибыл в Петербург по случаю открытия ежегодного турнира по боксу, названного в его честь. В этом году соревнования приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовали спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский и другие депутаты.

Константин Леньков / Фото Смольный