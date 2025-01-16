Суд приговорил экс-военкома Гатчины к 7 годам условно по делу о взятках

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего военного комиссара Гатчины и Гатчинского района Ленобласти Евгения Жиленко к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Его признали виновным в получении взяток по четырем эпизодам (ч. 3 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила 16 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, с декабря 2021 по май 2022 года Жиленко получил 200 тысяч рублей за помощь в освобождении от призыва и оформлении военного билета с категорией годности "В". Он якобы привлек к схеме врача-терапевта военного комиссариата ЛО, который внес нужные данные в учетную карту призывника. Позже Жиленко согласовал решение на призывной комиссии.

Кроме того, с июля по октябрь 2022 года, как установил суд, он получил взятки на общую сумму 600 тысяч рублей за аналогичные услуги от трех других человек.

Жиленко признал вину. Суд также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности в течение шести лет. Деньги, полученные в виде взяток, в размере 800 тысяч рублей конфискованы в пользу государства.

Напомним, сегодня начальника одного из отделов полиции Красносельского района Петербурга задержали по делу о получении взятки в размере 195 тысяч рублей. По версии следствия, он предложил предпринимателю, занимающемуся продажей табачной продукции, систематически выплачивать ему деньги за непроведение проверок.

фото: ЗАКС.Ру