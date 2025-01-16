Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговыми льготами

Президент России Владимир Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля и связано с итогами 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Правительство и Банк России должны до 15 июля 2025 года определить параметры этого инструмента и предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ до миллиона рублей в год на вложенные средства.

Кроме того, поставлены задачи по стимулированию выхода российских компаний на внутренний финансовый рынок. Планируется увязать господдержку с размещением акций на российской бирже, усилить защиту прав инвесторов и упростить процедуру покупки акций.

Также предусмотрены введение налогового вычета по договорам долевого и долгосрочного страхования жизни, упрощение постановки на налоговый учет для нерезидентов и возможность удаленной идентификации клиентов банков.

Доклад по реализации поручений должен быть подготовлен до 1 марта 2025 года, далее — раз в полгода. За исполнение отвечают премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Вчера ЗАКС.Ру писал о том, что Путин дал поручение губернаторам, мэрам и представителям муниципальной власти в ближайшее время лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны и оказать им помощь. По его словам, перед юбилеем Победы ветераны должны получить особое внимание.

фото с сайта Кремля