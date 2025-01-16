"Метрострой" отсудил у ДТС 637 млн рублей за работы на петербургском метро

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Дирекцию транспортного строительства выплатить обанкротившемуся АО "Метрострой" 637 млн рублей, сообщил 16 января "Деловой Петербург" со ссылкой на информационную базу "Электронное правосудие".

Иск был связан с неоплаченной работой по строительству петербургского метрополитена. Претензии "Метростроя" касались двух контрактов. Первый контракт предусматривал строительство Лахтинско-Правобережной линии метро на участке от станции "Спасская" до станции "Морской фасад" (1-й пусковой комплекс от станции "Спасская" до станции "Большой проспект"). Второй контракт касался строительства Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал – 2", включая электродепо "Красносельское" и участок до станции "Путиловская".

Оба контракта были заключены почти десять лет назад с городским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Позже функции госзаказчика перешли к СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Стоимость первого контракта составляла 21,8 млрд рублей, второго — 38,5 млрд рублей.

По данным "Метростроя", по первому контракту выполненные работы оценивались в примерно 14 млрд рублей, по второму — в 13,8 млрд рублей. Однако, по утверждению компании, город не рассчитался за выполненные обязательства в полном объеме. В 2022 году "Метрострой" обратился в Арбитражный суд с требованием взыскать с ДТС 792,8 млн рублей.

Суд удовлетворил требование частично, признав обоснованной сумму в 637 млн рублей. Конкурсный управляющий "Метростроя" Алексей Кузнецов отметил, что решение суда положительно скажется на конкурсной массе компании. Суд учел большинство аргументов истца.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что фонд капитального строительства и реконструкции в одностороннем порядке расторг контракт на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метро до станции "Сосновая поляна". Причинами назвали значительное нарушение сроков выполнения работ, отсутствие надлежащего обеспечения исполнения обязательств и утрату лицензии, предусмотренной условиями договора.

фото: ЗАКС.Ру