В Петербурге расторгли контракт на проектирование метро до "Сосновой поляны"

Фонд капитального строительства и реконструкции в одностороннем порядке расторг контракт на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метро до станции "Сосновая поляна", на что обратила внимание "Фонтанка" 15 января. Уведомление об этом было отправлено подрядчику перед Новым годом.

Согласно информации на портале госзакупок, официальной датой расторжения контракта значится 10 января 2025 года. Решение об аннулировании контракта связано с тремя причинами: значительное нарушение сроков выполнения работ, отсутствие надлежащего обеспечения исполнения обязательств и утрата лицензии, предусмотренной условиями договора.

Компания "Метрогипротранс" является одним из двух проектировщиков петербургского метро. Согласно плану организации, "Метрострой Северной столицы" должен был начать строительство участка новой линии от станции "Казаковская" до "Сосновой Поляны" в 2023 году. Саму "Казаковскую" власти Петербурга обещали открыть в 2024 году. Теперь Беглов без уточнения месяца и времени года говорит о ее открытии в 2025 году.

фото: ЗАКС.Ру