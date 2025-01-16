Власти Калининского района проверяют ЧП с гибелью собак на проспекте Науки

Администрация Калининского района вместе с правоохранительными органами расследует дело о гибели нескольких собак от удара током на проспекте Науки, передает 16 января пресс-служба района.

Администрация совместно со специалистами предприятия "Ленсвет" 15 января провела проверку уличного освещения. Установлено, что городские сети не были повреждены. Опасный провод, находившийся под напряжением, был протянут от жилого дома к торговому павильону на придомовой территории. Для обеспечения безопасности во время проверки он был обесточен.

Версия о том, что причиной трагедии могли стать работы по реконструкции освещения, не подтвердилась. В администрации заявили, что работы "Ленсвета" выполнялись по всем нормам безопасности, а озвученные председателем ЖСК-323 версии противоречат законам физики.

Проверка также выявила, что торговые павильоны на проспекте Науки, д. 30, корп. 1, лит. А размещены незаконно. Договор аренды на участок был заключен между председателем ЖСК-323 Алексеем Метсом и гендиректором ООО "Элис" Эмилем Агаевым с нарушением противопожарных норм. Также отсутствуют согласованные проекты благоустройства и разрешительные документы.

Власти района направили обращения в прокуратуру, УМВД, следственный комитет, УФСБ, жилищную инспекцию и МЧС.

"Администрация района поддержит претензии владельцев погибших питомцев к виновнику чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что председатель Следственного комитета РФ заинтересовался ходом проверки инцидента с избиением первоклассников учителем в Петербурге. Сообщается, что пострадали две девочки, у одной из которых зафиксировали сотрясение мозга.

фото пресс-службы Калининского района