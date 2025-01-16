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Новости 15:01

Уголовное дело возбуждено за хищение 800 млн при гособоронзаказе

фото ЗакС политика Уголовное дело возбуждено за хищение 800 млн при гособоронзаказе

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против бывшего директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николая Борисова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает 16 января пресс-служба СК.

По данным следствия, в 2021 году завод заключил более 70 контрактов на поставку подшипников для предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В 2022 году Борисов с помощью подлога документов и завышения цен якобы похитил не менее 800 млн рублей.

Суд избрал Борисову меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с избиением первоклассников в одной из школ Петербурга. Сообщается, что пострадали две девочки, у одной из которых зафиксировали сотрясение мозга.

фото: ЗАКС.Ру


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