Уголовное дело возбуждено за хищение 800 млн при гособоронзаказе

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против бывшего директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николая Борисова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает 16 января пресс-служба СК.

По данным следствия, в 2021 году завод заключил более 70 контрактов на поставку подшипников для предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В 2022 году Борисов с помощью подлога документов и завышения цен якобы похитил не менее 800 млн рублей.

Суд избрал Борисову меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с избиением первоклассников в одной из школ Петербурга. Сообщается, что пострадали две девочки, у одной из которых зафиксировали сотрясение мозга.

фото: ЗАКС.Ру