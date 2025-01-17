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Полиция задержала мужчину, напавшего на скорую помощь в Приморском районе

фото ЗакС политика Полиция задержала мужчину, напавшего на скорую помощь в Приморском районе

Сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на бригаду скорой помощи, об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером в четверг, 16 января, у дома на Школьной улице. В полицию обратился водитель машины скорой.

По словам заявителя, неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал медработникам ножом и повредил зеркало заднего вида автомобиля.

Задержанным оказался ранее судимый житель Курганской области. Он был доставлен в отделение полиции, а затем госпитализирован с алкогольной интоксикацией. Уточняется, что в результате произошедшего бригада скорой помощи не пострадала. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в декабре правоохранители задержали водителя, который мешал проезду скорой помощи в Приморском районе Петербурга. Кроме этого, мужчина нецензурно высказался в адрес водителя скорой.

Фото: ЗАКС.Ру


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