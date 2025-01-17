Путин подписал указ о создании федеральной школы управления НКО

Президент России Владимир Путин подписал указ "О развитии инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций", об этом 16 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ предусматривает создание двух автономных некоммерческих организаций: "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" и "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов".

Инициатива по созданию площадки для обучения грантополучателей возникла в ходе встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций города. На встрече обсуждалась необходимость создания специализированной платформы, где НКО смогут дорабатывать свои проекты для получения финансирования.

В ходе встречи с Путиным глава города поддержал инициативу и предложил расширить проект до всероссийского уровня.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли законопроект о поддержке НКО в сфере благоустройства. Такие организации смогут претендовать на поддержку от администрации города.

Фото: сайт Кремля