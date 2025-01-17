Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в 2025 году, соответствующий документ 17 января был опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, в рамках военных сборов призовут граждан для службы в Вооруженных силах России, войсках Национальной гвардии, спасательных формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступает в силу с момента публикации.

Призыв является частью планового мероприятия, организуемого Министерством обороны. На его основании ведомство подготовит директиву, которая поступит в региональные военкоматы, после чего начнется рассылка повесток гражданам. Как отметило издание "Фонтанка.ру", в 2024 году такой указ Путин подписал в марте.

Напомним, что Госдума собирается рассмотреть проект о статусе ветеранов СВО для военных в Курской области. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, проект будет рассмотрен немедленно.

Фото: ЗАКС.Ру