Вестибюль станции метро "Горьковская" временно закроют на вход 18 и 19 января

В Петербурге 18 и 19 января вестибюль станции метро "Горьковская" будет закрыт на вход из-за капитального ремонта эскалатора, вестибюль будет работать только на выход, об этом 17 января сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

С 20 января работа вестибюля вернется к прежнему режиму, введенному с 21 октября 2024 года на период проведения ремонтных работ.

В конмтрансе добавили, что добраться до ближайших станций метро можно на наземном транспорте. Так, до станции "Петроградская" курсируют автобусы № 46 и 76, а также трамвай № 40. До станции "Площадь Ленина" можно доехать на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6. К станции "Спортивная" идут трамваи № 6 и 40, а также автобус № 230. До станции "Чкаловская" следует автобус № 14, а до станции "Выборгская" – автобусы № 14 и 230.

Напомним, что фонд капитального строительства и реконструкции в одностороннем порядке расторг контракт на строительство метро до станции "Сосновая поляна".

Фото: ЗАКС.Ру