Крупное ДТП с фурой перекрыло трассу "Санкт-Петербург – Псков"

На трассе "Санкт-Петербург – Псков" произошло тройное ДТП с участием грузовика, которое перекрыло движение транспорта, сообщает пресс-служба ГАИ 17 января.

Авария случилась 17 января около 4:15 утра на 35-м километре новой объездной дороги в сторону Пскова. Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. В стоящую после удара Lada влетел большегруз Sitrak с прицепом, который от удара перевернулся.

Спустя 20 минут в перевернутый полуприцеп врезался автомобиль Chery Tiggo. В результате столкновения пострадала 45-летняя пассажирка Chery, ее травмы предварительно оцениваются как средней степени тяжести.

Из-за аварии были полностью перекрыты все три полосы движения в сторону Пскова. Транспорт перенаправили на старую трассу. К 8:00 утра инспекторы ГИБДД открыли одну полосу для проезда. В сторону Петербурга движение не ограничено.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать осторожность на этом участке дороги, особенно учитывая погодные условия.

Напомним, сегодня петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бригаду скорой помощи. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал медработникам ножом и повредил зеркало заднего вида автомобиля.

фото ГАИ