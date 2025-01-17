Семьям в трудной ситуации компенсируют расходы на дымовые извещатели

В Социальный кодекс Петербурга планируют ввести определение семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, следует из подготовленного комитетом по социальной политике законопроекта. Среди прочего, помогать таким семьям собираются путем компенсации расходов на покупку дымовых пожарных извещателей.

Документ выложен 17 января на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Согласно вносимым поправкам, под семьей в трудной жизненной ситуации предлагается понимать малообеспеченную семью с детьми, оказавшуюся в ситуации, "объективно нарушающей" ее жизнедеятельность. Причинами подобного нарушения может быть наличие статуса безработного или инвалидность у одного из членов семьи, следует из опубликованного текста.

Документом также вводится мера поддержки многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Им предлагают компенсировать из бюджета затраты на покупку дымовых пожарных уловителей. При этом в проекте уточняется, что на подобную помощь не смогут рассчитывать петербуржцы, чьи дети находятся на государственном обеспечении, а также лишенные родительских прав или же выехавшие на постоянное место жительства за рубеж.

Порядок предоставления подобной меры поддержки и норматив финансирования расходов бюджета на эти цели предполагается возложить на правительство города.

В декабре стало известно о планах Смольного выплачивать по 100 тысяч рублей единовременно беременным студенткам, подобное положение также планируется закрепить в Социальном кодексе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру