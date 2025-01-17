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Новости 12:20

Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков расширил площади на канале Грибоедова

фото ЗакС политика Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков расширил площади на канале Грибоедова

Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков получил новое здание на канале Грибоедова, теперь музей располагает еще 2865 квадратными метрами, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Музей, созданный в 1990 году как филиал ЦВЗ "Манеж", на сегодняшний день имеет в своей коллекции около 12 тысяч произведений искусства. В 2023 году собрание пополнилось коллекцией Арт-центра "Пушкинская 10", что значительно.

Новое здание, как отмечают в Смольном, позволит решить проблему нехватки площадей для фондохранилищ и создания постоянной экспозиции. Также, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, были подобраны помещения, которые позволят расширить образовательные и экскурсионные программы музея.

Напомним, что в Петербурге может появиться музей, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны детям. Идею поддержал губернатор Александр Беглов.

Фото: пресс-служба Смольного


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